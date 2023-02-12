聯合國料土敘大地震罹難人數仍將跳升一倍

【有線新聞】土耳其、敘利亞大地震，超過28000人死亡，數以百萬人流離失所。聯合國估計，遇難者人數可能跳升多一倍。其中在敘利亞，反對派控制區的民防部隊，決定結束搜救。

大地震超過5日後，救援隊在敘利亞西北部賈柏萊救出一對母子。久違的好消息，讓現場民眾歡呼不絕。

總統巴沙爾天亮後，視察這個受災嚴重的地中海城鎮，感謝前來的俄羅斯搜救隊。他表示：「你們在這裡的行動很了不起，這是敘利亞250年未曾有過的災難，我們沒有這方面的經驗。」

聯合國救援署形容這場大地震，是區內百年來最慘重災難，估計死亡數字還會跳升至少一倍。世衛總幹事譚德塞到訪阿勒頗，對災情表示痛心，承諾提供更多物資。

長年內戰下受國際孤立，敘利亞資源匱乏，阿拉伯國家、俄羅斯、印度等多國的物資陸續運抵，意大利取道黎巴嫩提供物資，是首批送往當地的歐洲援助。但在反對派控制的西北部地區，仍然求助無門，民防部隊亦已經結束搜救行動，專注尋回遇難者遺體。