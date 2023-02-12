伊朗總統萊希周二國事訪問中國

【有線新聞】伊朗總統萊希，下周國事訪問中國。

外交部公布，萊希是應國家主席習近平邀請，周二起一連三日訪華。伊朗政府日前已經公布，萊希即將出訪中國的計劃，指伊朗和中國正安排落實兩國早前簽訂的長期合作協議，估計包括中方在未來25年，向伊朗投資4000億美元的計劃。