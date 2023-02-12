民建聯設人大政協辦事處　協助處理有關內地查詢及求助　冀做好橋樑角色

【有線新聞】民建聯在總部設立人大政協辦事處。

辦事處主要接受市民有關內地的查詢及求助，設有顧問團，成員包括具內地律師資格的專業人士協助處理市民求助，同時針對國家及對港政策做研究，各地區支部及議員辦事處將會成為聯絡點。

民建聯現屆有七位全國人大代表及九位全國政協委員，他們希望成立辦事處，可更好結合力量做好橋樑角色。