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民建聯設人大政協辦事處 協助處理有關內地查詢及求助 冀做好橋樑角色
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2023年02月12日
【有線新聞】民建聯在總部設立人大政協辦事處。
辦事處主要接受市民有關內地的查詢及求助，設有顧問團，成員包括具內地律師資格的專業人士協助處理市民求助，同時針對國家及對港政策做研究，各地區支部及議員辦事處將會成為聯絡點。
民建聯現屆有七位全國人大代表及九位全國政協委員，他們希望成立辦事處，可更好結合力量做好橋樑角色。
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