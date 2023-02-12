中環的士撞私家車　司機及外籍女乘客受傷送院

【有線新聞】中環的士和私家車相撞，兩人受傷送院。

的士司機及外籍女乘客分別頸部及手腳受傷，由救護車送院治理，兩車車身損毀，路中的交通燈及燈箱亦被撞爛。下午兩時許，的士沿民耀街行駛至耀星街交界與私家車相撞。