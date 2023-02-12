油麻地兩工人於船上失足墮海受傷　送院治理

【有線新聞】油麻地有兩名工人在船上失足墮海受傷。

兩人獲救後自行上救護車送院治理，現場在油麻地避風塘貨物起卸區。下午1時許，兩名工人在一艘躉船前往另一艘貨船時失足墮海，其他工人發現報警，水警及消防救起他們，送往中區滅火輪碼頭上岸。