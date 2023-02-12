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土耳其地震｜災區寒冷、持續餘震 特區救援隊：戶外露宿成挑戰
i-Cable
2023年02月12日
【有線新聞】特區救援隊在土耳其地震災區救出三名生還者，救援隊成員說過程面對寒冷天氣及等挑戰。
特區救援隊指揮官于文陽：「當地道路網絡受到嚴重破壞，交通、汽油、燃油非常短缺，加上通訊不穩定，令我們搜救非常困難，現場災區範圍非常廣，大部分建築物已倒塌或傾側。面對最大問題是地震災區不停有餘震，嚴寒天氣下一般港人不習慣在戶外露宿，對他們有影響。」
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