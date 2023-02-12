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尖沙咀火鍋店疑洩不明氣體 四職員送院
i-Cable
2023年02月12日
【有線新聞】尖沙咀一間食店懷疑洩漏不明氣體，四人不適送院。
消防員及煤氣公司人員到場用氣體探測器探測店內的不明氣體，現場是金巴利道64號地庫一間火鍋店，下午3時許，四名廚房工人在店內嗅到不明氣體後不適，送院治理。
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