尖沙咀火鍋店疑洩不明氣體　四職員送院

【有線新聞】尖沙咀一間食店懷疑洩漏不明氣體，四人不適送院。

消防員及煤氣公司人員到場用氣體探測器探測店內的不明氣體，現場是金巴利道64號地庫一間火鍋店，下午3時許，四名廚房工人在店內嗅到不明氣體後不適，送院治理。