新居屋｜安達臣道地盤天秤意外押後一年完工　涉1,400單位

【有線新聞】房協安達臣道居屋地盤去年發生天秤倒塌致命意外，房屋局說項目要押後一年完工。

去年天秤倒塌造成三死六傷，涉事地盤一度被勒令停工，天秤暫停運作，房屋局說項目約1,400個單位原定2024/25年度完工，現時要押後一年至2025/26年度，由於項目只佔未來36萬公營房屋供應很小部分，預期項目延誤不會影響未來五年的整體公營房屋落成量。