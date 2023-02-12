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醫管局停用兩款氧氣計　流量或短時間驟降

  • i-Cable
  • 2023年02月12日
【有線新聞】兩款氧氣流量計可能出現安全風險，醫管局決定停用，說沒有病人受影響。
醫療儀器生產商通知醫管局說兩款氧氣流量計將流量設定在低於每分鐘兩公升時，流量可能在短時間內驟降，有安全風險。醫管局決定停用約4,000個流量計，要求供應商盡快更換，又說現時有足夠的其他型號流量計及製氧機替代，氧氣治療及臨床服務維持正常。
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