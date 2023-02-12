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深水埗私家車冒煙起火 車頭嚴重燒毀
i-Cable
2023年02月12日
【有線新聞】深水埗有私家車起火燒毀，無人受傷。
涉事私家車車頭嚴重燒毀，消防調查起火原因。晚上近七時，私家車沿西邨路行駛，駛到一個燈位對開車頭冒煙起火，司機落車報警，消防到場用了約13分鐘將火救熄。
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