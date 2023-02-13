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尖沙咀瓊林閣單位起火 無人受傷
i-Cable
2023年02月13日
【有線新聞】尖沙咀有大廈單位起火，無人受傷。
消防升起雲梯，協助到平台逃生的住客返回地面。一名婆婆懷疑哮喘不適，要上救護車接受檢查。早上7時左右，山林道瓊林閣一個低層單位突然冒煙起火，消防出動一隊煙帽隊、用一條喉將火撲熄，其間逾30名住客自行疏散至安全地方。消防初步相信是電線短路引起火警。
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