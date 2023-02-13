i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
23條｜盧文端：今年不宜立法諮詢 免台灣大選下被抹黑一國兩制
i-Cable
2023年02月13日
【有線新聞】政府本年度提交的立法議程沒有《基本法》23條，全國僑聯副主席盧文端說，立法甚至公眾諮詢今年都不宜展開。
盧文端在報章撰文列出多個理由，包括指疫情消退，香港應急起直追搶回失去的機會，而且已有《國安法》「保底」，23條立法沒有很大迫切性；又指國家面對美國全方位打壓遏制，加上疫後要全面啟動多邊外交，香港最重要工作是加強聯通世界的功能。他又指，今年下半年台灣將進入大選敏感時刻，若立法引起爭議，極可能讓民進黨藉機抹黑一國兩制，阻礙和平統一進程。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉 指不可用法律「撻啲女仔」 如未獲同意不再公映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
下一則新聞
下一則新聞
日日有頭條：05年情人節前夕 團體籲用關懷代替禮物
港聞
新聞資訊
日日有頭條
今天
推薦閱讀
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月09日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
土耳其地震｜敘利亞小姊弟困瓦礫36小時幸獲發現 為活命三句話令人動容
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
一線搜查｜港媽遊迪士尼樂園 失貴價BB車 港媽憑線索認定是「偷車黨」所為
生活
有線生活
2023年02月08日
一線搜查｜東涌櫻花園、嘉道理農場、中文大學 香港賞櫻3大好去處｜附交通方法
生活
有線生活
2023年02月08日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉 指不可用法律「撻啲女仔」 如未獲同意不再公映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日