返回
按輸入鍵開始搜尋

23條｜盧文端：今年不宜立法諮詢　免台灣大選下被抹黑一國兩制

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】政府本年度提交的立法議程沒有《基本法》23條，全國僑聯副主席盧文端說，立法甚至公眾諮詢今年都不宜展開。
盧文端在報章撰文列出多個理由，包括指疫情消退，香港應急起直追搶回失去的機會，而且已有《國安法》「保底」，23條立法沒有很大迫切性；又指國家面對美國全方位打壓遏制，加上疫後要全面啟動多邊外交，香港最重要工作是加強聯通世界的功能。他又指，今年下半年台灣將進入大選敏感時刻，若立法引起爭議，極可能讓民進黨藉機抹黑一國兩制，阻礙和平統一進程。
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查
2023年02月10日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可　「名譽董事」身份曝光
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉　指不可用法律「撻啲女仔」　如未獲同意不再公映
2023年02月06日