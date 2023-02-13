23條｜盧文端：今年不宜立法諮詢　免台灣大選下被抹黑一國兩制

【有線新聞】政府本年度提交的立法議程沒有《基本法》23條，全國僑聯副主席盧文端說，立法甚至公眾諮詢今年都不宜展開。

盧文端在報章撰文列出多個理由，包括指疫情消退，香港應急起直追搶回失去的機會，而且已有《國安法》「保底」，23條立法沒有很大迫切性；又指國家面對美國全方位打壓遏制，加上疫後要全面啟動多邊外交，香港最重要工作是加強聯通世界的功能。他又指，今年下半年台灣將進入大選敏感時刻，若立法引起爭議，極可能讓民進黨藉機抹黑一國兩制，阻礙和平統一進程。