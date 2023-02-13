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柴灣三小巴疑被人擊毀車窗 警列刑毀
i-Cable
2023年02月13日
【有線新聞】柴灣有3架小巴懷疑被人擊毀車窗。
小巴擋風玻璃呈裂痕，地上留下一塊磚頭。凌晨近4時，3架小巴來往柴灣至小西灣邨，停泊在寧富街，被人用磚塊打爛擋風玻璃，小巴司機發現報警。警員到場調查，案件列作刑事毀壞案處理。
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