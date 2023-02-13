柴灣三小巴疑被人擊毀車窗　警列刑毀

【有線新聞】柴灣有3架小巴懷疑被人擊毀車窗。

小巴擋風玻璃呈裂痕，地上留下一塊磚頭。凌晨近4時，3架小巴來往柴灣至小西灣邨，停泊在寧富街，被人用磚塊打爛擋風玻璃，小巴司機發現報警。警員到場調查，案件列作刑事毀壞案處理。