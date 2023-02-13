口罩令有望今年內解除　本地廠家：或無可避免要結束業務

【有線新聞】香港人過去三年經歷過口罩「一罩難求」，來到現在「賣到成行成市」，甚至口罩令有望今年內解除，做口罩生意的廠家有甚麼新出路？

這間口罩廠四條生產線，高峰時幾乎全天候開動，日產十萬個口罩；近期只需要開動一條，減產七成。疫情緩和後，已經很多口罩廠結業或轉型，他們就決定留下來。

口罩廠廠長SIMON：「戴口罩我相信已變成常態，與穿衣外出沒有分別，只是今天穿多一件或穿少一件。三十天內，只要有一天用量留給我們，三十分之一已經可以生存。當天很賺錢時，我們不是賣很貴去賺錢，到今天不太賺錢，我們也只是控制成本，繼續維持供應給香港人。」工廠近期增設其他業務，生產喉糖及消毒火酒。

SIMON：「我們正摸索如何增加其他產品，將口罩所佔（收益）比例不用那麼大，都要時間、不是一朝一夕，今天口罩令宣布取消，翌日我們就有新產品。」

口罩廠佔用工廠大廈整層樓面，面積大約3,000呎，原本租約今年屆滿，負責人打算繼續生產，先續租兩年。

這個口罩品牌是旅遊業界人士於疫情停工期間設立，遊客有望重臨香港，專注老本行抑或維持生產口罩，他們還在觀望。

口罩公司營運總監崔定邦：「最低限度維持本地生產口罩，我們或許有這個方向。我們是最希望復常的一群人，如果真的去到一天，政府說結束口罩令，屆時我們再進一步想口罩生產的去留。絕大部分人都不戴口罩，這個很自然做生意都無可避免要結束業務。」

疫情期間本港最多有二百幾間口罩廠，業界估計現在只留下十多間。