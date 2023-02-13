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香港馬拉松｜田總：下屆賽事擬11.19舉行 料再增參賽名額
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2023年02月13日
【有線新聞】香港田徑總會計劃11月19日再舉辦香港馬拉松，預計增加參賽名額，希望更多非本地跑手參與。
香港田徑總會行政總監伍于豪：「昨日的賽事是屬於2022年，正式2023年的一屆計劃會是11月中的時間，19號當日、是星期日，我們會很快與政府部門、合作夥伴去商討，名額方面我們初步相信會較（昨日）多，希望進一步復常。去年報名或宣布賽事的時間，當時還有一些檢疫或隔離措施，無論是國外或是其他海外參加者，真的可以參加（年尾）的賽事，令賽事進一步復常，更加回復一個國際馬拉松元素。
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