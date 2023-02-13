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下月或取消學生快測要求　關日華：如重症或死亡個案無增加可考慮

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】教育局指，下月有機會取消學生每天快測的要求，有專家指全面復常後若重症沒有增加，便可取消相關要求。
港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華：「政策方面我就不便給予意見，但以科學角度來說，接觸病毒之後，潛伏期大約一星期之內。如果假設全面復常後，我們觀察一段時間，容許有兩至三個潛復期的周期，觀察到我們人口中重症個案沒有增多，或者不幸再嚴重些有死亡個案，都可以停止快測。」
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