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天水圍女途人捱客貨車撞　送院搶救不治

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】天水圍一名女子遭客貨車撞倒，傷重不治。
客貨車停在路邊，車頭輕微凹陷。早上6時，客貨車從天瑞邨駛出天瑞路，撞倒正橫過馬路的62歲女子，她盤骨嚴重受傷，送往天水圍醫院搶救後不治。
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