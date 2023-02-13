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天水圍女途人捱客貨車撞 送院搶救不治
i-Cable
2023年02月13日
【有線新聞】天水圍一名女子遭客貨車撞倒，傷重不治。
客貨車停在路邊，車頭輕微凹陷。早上6時，客貨車從天瑞邨駛出天瑞路，撞倒正橫過馬路的62歲女子，她盤骨嚴重受傷，送往天水圍醫院搶救後不治。
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