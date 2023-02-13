氣球風波｜舒默：中國被揭穿謊言應感羞辱　惟兩國不可冷戰、仍要對話

【有線新聞】美國參議院多數黨領袖民主黨的舒默指，星期五及六擊落的不明飛行物都是氣球，又直指中國對事件說謊。

舒默在一個訪談中透露，白宮國家安全顧問沙利文當地周六晚向他簡報事件，又指美國直至數月前，情報部門及軍方都不知道有這類監視氣球飛越領空，當他們全面分析後將採取適當行動應對。他又認為中國可能會在事件中感到羞辱，指中方是被揭發說謊，可能要終止以氣球收集情報的做法，又指正醞釀在國會調查事件，但強調不能與中國冷戰，雙方仍要對話，又相信限制半導體供應等反制措施有效。