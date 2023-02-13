「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　

【有線新聞】「家家有本難念的經」，即使生於王室亦未能例外。丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）去年九月無預警宣布，褫奪幼子約阿基姆王子（Prince Joachim）膝下四名子女的「殿下」頭銜，其中兩名兒子是約阿基姆與前妻「港產王妃」文雅麗（Countess Alexandra）所生。四名王子、公主今年起只能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵或女伯爵的頭銜，瑪格麗特二世其後向約阿基姆及四個王孫表示歉意，希望能修補王室內部的裂痕。

公主褫奪頭銜後遭受校園欺凌

丹麥女王去年宣布，以「冀予王孫正常生活、不受王室限制」為由，將除去尼古拉王子（Prince Nikolai）、菲力斯王子（Prince Felix）、亨里克王子（Prince Henrik）及雅典娜公主（Princess Athena）的頭銜。此舉惹起牽連大波，約阿基姆和前妻文雅麗先後表達不滿，形容「非常難過、完全無法理解，孩子們感覺被排擠」，尼古拉更直言「感到相當震驚」。其後，約阿基姆現任妻子瑪麗王妃透露，年僅10歲的雅典娜公主於校內遭到欺凌，常被同學問「你不再是公主了嗎？」瑪麗王妃稱將盡力保護孩子。

王室內部的關係陷入冰點，對此丹麥女王事隔六日再次發文，向約阿基姆及四個王孫表示歉意，但為保障君主制，最終未有推翻此決定。作為母親和祖母，她希望能一家人共渡難過，並攜手修補裂痕，回歸平靜的生活。

女王堅決不封丈夫為王

英女王伊利沙伯二世去年駕崩後，丹麥女王成目前唯一在任的女君主，她作風雖「貼地親民」，但對於管理王室卻非常有自己的一套看法。其丈夫亨里克親王生前多次表示，希望獲封為「國王」，更稱「死後不與妻子同葬」，以此表達久未獲頭銜的不滿，惟最終女王卻堅持己見，不冊封丈夫為「國王」，故當女王將來離世後，會獨自安葬於王室教堂內的石棺，打破丹麥王室459年的夫妻合葬傳統。