初選案｜證人被告區諾軒作供　五人飯局首談初選　稱戴耀廷冀建立協調機制

【有線新聞】民主派初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪續審，首名控方證人、被告區諾軒作供說在戴耀廷的飯局首次談到初選，爭取民主派奪取過半議席，席間有提過可透過否決預算案等，爭取五大訴求。

劉偉聰、彭卓棋等十名被告抵達西九龍裁判法院應訊，吳政亨、何桂藍等六人就由囚車押送到庭，其中一輛囚車由警方車隊護送，反恐特勤隊持槍戒備。

控方傳召首名證人、認罪的被告區諾軒作供，說2019年12月留意到戴耀廷在《蘋果日報》發表文章，提出「民主派奪取立法會過半議席是走向真普選的重要一步」，然後「一切由一個飯局開始」。他在2020年1月應邀出席五人飯局，同場還有民主黨李永達、工黨李卓人及社民連黃浩銘。區諾軒引述戴耀廷說想在區議會大勝後，入立法會爭取五大訴求，提議建立機制結合區議會、「黃營」媒體及公民社會，在立法會取得過半議席，相信會是大殺傷力的憲制武器，令民主派面對政府議價能力更高，例如行使《基本法》賦予的權力否決政府議案、財政預算案及成立獨立調查委員會。

他們亦談及泛民比建制得到更多選票，但因為太多名單參選，得不到相應比例的議席，相反建制派自2008年已有成熟的協調機制，建議泛民、激進及本土派等黃色陣營都要協調，善用選票。區諾軒又說戴耀廷曾經提及計劃的方向，是要取得議會35席，並堅持以公民投票形式舉辦初選，其他人擔心消耗人力、物力，反建議採用選前民意調查，看候選人的支持度。法官問區諾軒當時有無參與討論，區諾軒說他在席上同意「民主派過半」及建立協調機制是很大進步，所以答應做「籌劃者」舉辦初選。