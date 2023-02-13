醫管局：下月六日起採用電子病假及到診紙　須先下載應用程式

【有線新聞】醫管局下月六日起採用電子病假紙及到診紙，醫院發出病假紙時會同時發送電子版到「病人HA Go」手機應用程式的個人帳戶。

新的病假紙除了有病人姓名、病因、病假日期等，醫生簽名會改為電子簽署，不再人手簽發或蓋印；掃描右上角的加密二維碼會連結至醫管局網站，輸入病人姓名及病假日期可以確認病假紙的真偽。醫院除了派發紙本病假紙，亦會發送電子病假紙到病人手機應用程式「HA Go」的個人帳戶，方便儲存及遞交予僱主等，即使遺失病假紙都毋須到醫院補領。

醫管局醫療信息主管彭育華：「數分鐘內，如果你有『HA Go』程式的話，你已經可以收到電子版本。你可能看完診走出診症室，就已經可以在『HA Go』看到（病假紙）。」

下月六日起到診紙亦會改用電子版，上面有醫護人員名字及到診時間，跟現時一樣不會有醫生簽名，日後遙距診症亦可獲發到診紙。醫管局總行政經理李立業：「我們當然會很細心選擇一些病症是可以遙距診症，其次就是電子醫生證明書，另外去完成整個診治服務就是去送藥，這個我們會在三月底接著這年陸續推出。」

「HA Go」已有220萬人下載，活躍用戶達175萬人，電子病假紙及到診紙會在平台上保留兩年。至於醫生轉介信會否改為電子簽發，醫管局說由於涉及私家醫生，仍在研究。