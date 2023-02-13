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消息：中聯辦主任鄭雁雄邀本港政界赴春茗　梁君彥強調僅禮節性拜訪

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  • 2023年02月13日
【有線新聞】據了解，新任中聯辦主任鄭雁雄邀請本港政界出席春茗。
早上有政界人士進入中聯辦，包括立法會議員吳秋北。據了解，中聯辦主任鄭雁雄邀請本港政界會面，包括行會成員及部分立法會議員，會上談到要把握香港「由治及興」新階段。
立法會主席梁君彥：「期間我亦邀請鄭雁雄在適當時候來立法會晚宴也好、午餐也好，因為以前都有邀請過，這是好機會令鄭雁雄能夠了解多些立法會議員工作。（他如何評價這屆立法會議員的表現？）我想這一個都是一次禮節性春茗，大家都談其他事，如此快評價我們工作，都不是一個合適時間。」
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