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涉六四旺角堵路 兩男認非法集結 一人判囚七個月
i-Cable
2023年02月13日
【有線新聞】三年前的六四，有示威者在旺角堵路，兩名58歲男子承認非法集結，其中一人判監七個月。
案發在2020年6月4日晚上，五百多人在朗豪坊一帶聚集悼念六四，約五十人衝出亞皆老街，有人用圍欄及卡板堵路，包括兩名被告。法官接納其中一名被告受當時社會氣氛影響而犯案，集結沒有對公眾造成影響，但任何非法集結都有演變成暴動的風險，不能輕視，判他監禁七個月，至於另一被告就下月底判刑。
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