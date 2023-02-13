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土耳其地震｜逾3.3萬人罹難　聯合國認物資難運送敘利亞　仍待當局開放更多口岸

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  • 2023年02月13日
【有線新聞】土耳其、敘利亞大地震增至超過3萬3千人死亡。美國敦促聯合國安理會盡快通過加開口岸，運送物資到敘利亞西北部反對派控制的重災區。
土耳其安塔基亞市搜救現場傳出歡呼聲，救援人員在瓦礫堆中救出一個被困六日的23歲男子，他由擔架抬走時清醒，能微弱揮手致意。這幢倒塌大樓相信仍有八人被困，救援人員用熱感攝錄機和聲納器材搜索生還者，又出動重型機械協助，但救出生還者的機會日漸渺茫。同樣受地震重創的敘利亞西北部重災區，有災民感到無助甚至憤怒，不滿政府及國際社會救災不力，認為無人關心敘利亞，質疑若災難發生於歐洲或其他國家，全球必會合力拯救。
聯合國表示要將物資經過大馬士革政府控制區，運往反對派控制的西北部遇到重重困難，甚至不獲武裝組織批准。目前聯合國物資僅靠一個口岸由土耳其直接運往敘利亞西北部，美國呼籲聯合國安理會立即投票加開兩個口岸運送物資。
世衛總幹事譚德塞表示，曾與敘利亞總統巴沙爾會面，對方對於考慮容許救援物資運往叛軍控制地區持開放態度，世衛正等待審批。各方都希望竭盡所能援助災民，卡塔爾政府將提供早前世界盃作為球迷臨時住宿的約10,000個貨櫃及露營車到土耳其。
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