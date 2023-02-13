日本航班｜國泰、香港快運再取消本月及下月過百班來往航班

【有線新聞】國泰航空及香港快運再取消本月及下月過百班來往日本的航班。

國泰說日本繼續限制由香港飛往當地的航班，二至三月每星期只能營運72班機，較原定少13至15班，取消多班由本月初至下月30日共取消112班來回日本航班，會安排乘客改搭其他航班。

快運就說每周只能營運74班機，較原定少20至22班，取消下月多個航班，乘客可以免費更改出發日期或選擇退票等。