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日本航班｜國泰、香港快運再取消本月及下月過百班來往航班

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】國泰航空及香港快運再取消本月及下月過百班來往日本的航班。
國泰說日本繼續限制由香港飛往當地的航班，二至三月每星期只能營運72班機，較原定少13至15班，取消多班由本月初至下月30日共取消112班來回日本航班，會安排乘客改搭其他航班。
快運就說每周只能營運74班機，較原定少20至22班，取消下月多個航班，乘客可以免費更改出發日期或選擇退票等。
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