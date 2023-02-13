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大埔舊墟六旬婦遇劫　刀匪街頭推人搶手袋事敗　二人同受傷送院

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
大埔舊墟六旬婦遇劫　刀匪街頭推人搶手袋事敗　二人同受傷送院
【有線新聞】一名女子在大埔街頭遇劫受傷，警方拘捕一人。
警方事後圍封現場蒐證，在污水渠檢獲一把牛肉刀。上午11時左右，67歲事主路過大埔舊墟遊樂場，遭一名持刀匪徒從後推跌，企圖搶手袋，事主反抗遭割傷手和背。匪徒事敗逃至附近海寶花園被趕至的警員拘捕，他的手受傷，與事主分別送院治理。
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