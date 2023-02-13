院舍外勞｜審批不經勞顧會　孫玉菡：人手短缺毋須現機制再證明

【有線新聞】輸入外勞護理員計劃第二季起擴至全港各類院舍，以後個案只須由政府審批，被指繞過勞顧會，勞工及福利局局長孫玉菡說籌備時有諮詢勞顧會意見。

孫玉菡：「我們完全尊重勞顧會，但我想提的重點是院舍人手短缺，在護理員方面人手短缺已經長期存在及嚴重，（新機制）毋須再證明有否人手短缺。現時勞顧會的機制，每一個申請先要證明是否有人手短缺，既然很清晰有長遠人手短缺，就不要再走這一步。」