馬鞍山私家車行駛中著火　恆安邨附近一度封路

【有線新聞】馬鞍山有行駛中私家車著火，無人受傷。

消防員以化學泡喉灌救，將私家車火勢撲熄。下午1時許，私家車沿馬鞍山路往西貢，至恆安邨附近，車頭突然冒煙起火，28歲男司機下車報警。警方到場一度封路，有巴士乘客要中途下車徒步往恆安邨，轉乘其他交通工具。