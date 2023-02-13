立場新聞案｜兩文章署名「攬炒藝術家」　鍾沛權重申發布不代表同意內容

【有線新聞】《立場新聞》被控串謀發布煽動刊物案，前總編輯鍾沛權繼續作供。

鍾沛權到區域法院應訊。控方在庭上提到《立場》刊登的博客文章其中兩篇作者署名「攬炒藝術家」，內容指「35+初選」計劃成功後，可迫使政府回應民間訴求。鍾沛權重申容許發布文章不代表同意內容，他只是關注初選協調機制是否成功，因為很可能代表大部分選民的選擇，而協調之後的政治主張，從處理新聞的角度來說很遙遠，他的工作只是判斷文章議題有沒有公共性和公眾利益。