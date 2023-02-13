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屯門火炭多個地點檢逾億元私煙　海關拘兩男　料不法集團分散儲存避查

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】海關檢獲市值一億二千萬元懷疑私煙，拘捕2名男子。
檢獲的懷疑私煙超過4,200萬支，估計應課稅值達8,100萬元。海關上星期五採取行動，在屯門公眾卸貨碼頭、龍鼓灘貨櫃場、火炭工廈單位及貨櫃車上檢獲這批私煙，海關相信不法集團趁農曆年後物流復工，運入私煙補充貨源，分散儲存地點及轉換私煙包裝，逃避偵查。
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