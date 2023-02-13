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財政預算案｜稅務學會：經濟仍存不確定　倡派5千元消費劵、減薪俸利得稅

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】財政預算案下周三公布，稅務學會建議派5千元消費劵、寬減薪俸稅及利得稅。
稅務學會說現時經濟環境仍有不確定性，建議向市民派5千元消費劵，另外以一萬元為上限寬減22/23年度的薪俸稅、利得稅，豁免首次置業印花稅；又建議為合資格的海外人才提供稅務扣減，並檢視《稅務條例》，確保條例能應用於現時的營商模式，吸引海外和內地企業來港經營。
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