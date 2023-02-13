菲海防南海遇中國海警　稱船員遭軍用激光照射短暫失明　中方：依法維護海上秩序

【有線新聞】菲律賓指控中國海警船在有主權爭議的南海仁愛礁海域，向菲方海岸防衛隊照射軍用級激光，導致船員短暫失明。中方反斥菲律賓船隻未經允許擅自闖入，中國海警依法維護主權和海上秩序。

菲律賓海岸防衛隊指控，中國海警船5205號向菲方巡邏艦馬拉帕斯卡號，兩度照射軍用綠色激光，船員短暫失明約10至15秒。

菲律賓稱巡邏艦上周一下午，駛到仁愛礁附近海域執行補給任務時，被中方海警船阻攔，更一度駛近菲方船艦至距離僅約137米，迫使菲方船艦駛離海域，形容中方舉動危險。

當時雙方全程透過無線電溝通，據報中國海警曾警告菲律賓船艦正身處中國管轄範圍內。

海岸防衛隊發言人指，今次是中方首次對菲律賓人員照射激光導致造成身體傷害，譴責任何危及安全的行為，批評對方阻礙菲律賓向軍方運送物資，公然無視及侵犯菲律賓主權。

防衛隊又提及中國同一艘海警船，去年8月亦聯同其他民用船隻阻截菲律賓船艦靠近仁愛礁，海警船上覆蓋武器裝備的布拆下。

在北京，外交部反斥菲律賓海警船未經允許擅自闖入仁愛礁海域，中國海警依法維護主權和海上秩序，現場操作專業、克制，希望菲方避免令爭議擴大、局勢複雜的行動。

中國和菲律賓有主權爭議的仁愛礁，位於巴拉望省對開195公里，據報菲律賓單於去年，已就南海爭端向中國提出近200次外交抗議。