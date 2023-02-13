土耳其地震｜墨西哥搜救犬「Proteo」殉職　協助救出兩生還者　領犬員：總有一天會再見

【有線新聞】土耳其、敘利亞大地震造成超過3.3萬人死亡，各地派出救援隊伍協助救災，其中墨西哥派出全球知名的16隻搜救犬協助搜索被困生還者，惟昨日傳出不幸消息，其中一隻搜救犬「Proteo」執行任務時殉職。墨西哥國防部秘書處（SEDENA）證實死訊，並感謝牠英勇工作。

「Proteo」在今次任務中，成功協助救出兩名生還者，其領犬員、墨西哥士兵Villeda表示為牠感到自豪：「不幸的是，你將無法和我一起回家，我會永遠記住你，我希望整個國家都永遠記得你，永遠不會忘記你，總有一天我們會再次相見。」

墨西哥搜救隊在當地為「Proteo」舉行告別式，由搜救隊員、軍方、領犬員排成兩列，喊出16隻搜救犬的名字，直到最後連續喊了三次「Proteo」的名字，緊接哨音響起，宣告「Proteo」完成任務。

墨西哥國防部秘書處證實「Proteo」死訊，指「『Proteo』作為墨西哥團隊的一員，完成了在土耳其的搜救任務，感謝您英勇工作」。

墨西哥搜救犬隊聞名於世，是因為2017年墨西哥大地震中，搜救犬「Frida」拯救了12條生命，並找到40具遺體，成為英雄。「Frida」去年離世，但當時曾和牠一起出任務的拍檔「Ecko」今次亦被派往土耳其，故出發時亦備受關注。