易通行｜推遲至5.7實施　運輸署：車主反饋申請困難　增專門服務點助的士業界

【有線新聞】原定本月26日開展的「易通行」不停車繳費服務推遲到5月7日實施，而「易通行」分階段於本年內推廣至所有政府隧道目標不變。

在其中一個服務中心，下班時間有車主及司機來到尋求協助處理「易通行」。由於不少車主及運輸業界遇到困難，運輸署決定原訂本月26日率先在青沙管制區推行「易通行」，會推遲到5月7日。運輸署署長羅淑佩︰「這幾天收到市民和業界反饋，決定將這個實施日期延遲到5月7日上午5時實施，希望在這段時間讓大家有多些時間理解申請程序，及申請車輛貼，去綁定戶口去車輛貼那裏。」

除原有4個服務中心，運輸署會加開超過20個諮詢站，協助車主申請「易通行」，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、設定自動繳費方式等。

署方亦承認的士業界遇到的困難亦比他們預期大。羅淑佩︰「當初設計是用網上，因為相信今天的士司機處理應用程式或者GPS地圖都是很普遍。大家坐的士的時候，都會看到不少司機都會使用電話去處理業務，所以當初設計是用應用程式處理，但的士業界正正反饋，有些司機可能不太熟悉網上程序或者應用程式，因此需要的士司機卡，我們亦接受了這個意見。」

署方會為的士業界設立專門服務點加快處理申請，同時繼續提供申請車輛貼及司機卡的一站式服務，還會派員外展，向的士業界講解如何使用「易通行」。