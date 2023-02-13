吳易昺成首位奪巡迴賽冠軍的中國男子球手

【有線新聞】達拉斯網球公開賽，吳易昺創造歷史，決賽反勝伊斯拿，成為首位奪得巡迴賽冠軍的中國男子球手。

淺藍衫的吳易昺，首次與2米08的「美國重炮」伊斯拿交手，要打逆境波。

晉級決賽，已經為中國男單球手寫下新一頁。吳易昺當然想再走遠一點。但首盤未能把握兩次破發機會。全場開出44球ACE的伊斯拿，決勝局先贏細分7比4。

23歲的吳易昺，晉級過程先後淘汰沙普華路夫、文拿連奴及世界第8的費利斯。第二盤救回一個決勝分，逼到打決勝局，贏細分7比3扳平。

2017年贏美網青年組男單冠軍，轉打成人賽後受疫情與傷患困擾，有2年多時間沒參加國際賽，排名跌至一千過外。直至去年才回歸。用行動證明自己。第三盤救回3個決勝分，逼到伊斯拿打出界。吳易昺再贏細分14比12，盤數反勝2比1，贏得生涯首項巡迴賽錦標。吳易昺最新排名升上新高的58位，再刷新中國男子球手紀錄。

中國網球手吳易昺：「我為我的國家及自己創造歷史。我為自己感到自豪。非常感謝所有球迷及我的團隊，來這裡及支持我，沒有你們我無法達到這成就。現場的所有朋友們，謝謝你們來這邊為我加油。大家繼續期待我們中國男子網球，我們會為你們帶來更加精彩的表現。」