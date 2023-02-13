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立會討論祈顯義擬任終院非常任法官　議員倡考慮星馬印等地法官　司法機構：個別考慮

  • i-Cable
  • 2023年02月13日
【有線新聞】特首計劃任命澳洲退休法官祈顯義為終審法院非常任法官，有議員建議未來考慮加入新加坡等地的資深法官，司法機構說這些地區的司法制度與香港差距較大，會按個別個案考慮。
選委會界別議員何君堯︰「是否這麼狹隘，只考慮英國、澳洲、新西蘭，其後先開放到加拿大？例如新加坡、馬來西亞、汶萊、印度、南非甚至加勒比海一帶都有許多英聯邦國家，他們都是用普通法，為何不考慮？」
司法人員推薦委員會秘書梁悅賢︰「好像新加坡、馬來西亞等，在法律制度上與香港差距相對較大，儘管如此，如果有合適司法及專業人選，司法機構都會逐個考慮、推薦。」
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