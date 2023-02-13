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土敘大地震｜香港搜救隊再救出一名生還者 至今共救出四人
i-Cable
2023年02月13日
【有線新聞】香港搜救隊在土耳其再救出一名生還者。
抵達災區搜救第四天，特區搜救隊再在廢墟救出一名女子，聯同當地救援人員用擔架將她抬出。特區搜救隊在哈塔伊省安塔基亞市災區先後救出四名生還者。
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