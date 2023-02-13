西九大型藝術科技節展出十組互動裝置　藝術家親自來港安裝　燈泡天幕隨心跳閃動

【有線新聞】西九文化區未來三星期有大型藝術科技節，展出十組互動及大型藝術裝置。西九說香港取消入境檢疫措施後，海外藝術家可以來港安裝展品，促進交流。

3000個燈泡編織成天幕，有如上下倒轉的高山低谷，這個《光影脈象》裝置位於戲曲中心，是首次在亞洲展出。這裏有三個脈膊感應器，將手放在下面，燈泡會隨心跳閃動，還會聽到自己的脈膊聲。心跳會儲存在最光的燈泡和其餘2999人的心跳聲合奏。

藝術家靈感來自太太懷有龍鳳胎時，透過超聲波聽到兩個嬰兒的心跳聲不一，當嬰兒在子宮裏，最先聽到的聲音就是媽媽的心跳聲，以這個裝置表達生命的延續。

這個展覽共有七組展品，全部與人體及生物數據有關，放手指入去這個裝置徵測脈膊及錄影指紋，會與其他觀眾的指紋一同顯示在螢幕上，令你成為藝術的一部分；這個就用潮水代表荷爾蒙變化。

西九說展覽籌備了一年半。西九文化區表演藝術行政總監譚兆民︰「至去年12月中左右，政府宣布入境毋須再隔離，同事馬上第一時間訂機票、酒店安排外國藝術家來港，所以這次整個『機緣都會』希望可成功，當中很重要的契機是藝術家可以親自來港、親自做微調，這對我們做藝術來說非常重要。」連同這個展覽，西九共有十組藝術科技展品，即日起展出至下月5日，免費入場、部分要網上登記。