廟街兩泰女遭禁錮逼賣淫　六旬男潛逃泰國遭遣返　警另拘兩女

【有線新聞】警方再拘捕一男兩女，涉嫌招攬泰籍女子來港賣淫。

涉案的66歲男子潛逃泰國，被當局拒絕入境、遣返香港，警方傍晚在機場拘捕他。另外兩名分別35及44歲女子同樣涉嫌販運人口賣淫，在九龍城及落馬洲被捕。警方上星期四接報，兩名泰籍女子在廟街一個單位被非法禁錮，強迫提供性服務 、其後獲救，當時三名女子涉嫌誘騙泰國鄉村女子來香港賣淫被捕。