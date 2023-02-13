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廟街兩泰女遭禁錮逼賣淫 六旬男潛逃泰國遭遣返 警另拘兩女
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2023年02月13日
【有線新聞】警方再拘捕一男兩女，涉嫌招攬泰籍女子來港賣淫。
涉案的66歲男子潛逃泰國，被當局拒絕入境、遣返香港，警方傍晚在機場拘捕他。另外兩名分別35及44歲女子同樣涉嫌販運人口賣淫，在九龍城及落馬洲被捕。警方上星期四接報，兩名泰籍女子在廟街一個單位被非法禁錮，強迫提供性服務 、其後獲救，當時三名女子涉嫌誘騙泰國鄉村女子來香港賣淫被捕。
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