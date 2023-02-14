葵涌電單車的士相撞　鐵騎士傷重不治

【有線新聞】葵涌有電單車與的士相撞，電單車司機傷重不治。

電單車橫臥路中，外賣袋散在地上，的士車身凹陷，擋風玻璃爆裂，司機在警車協助調查。

早上6時許，電單車沿和宜合道落斜往荃灣，駛至童軍中心外與一輛由反方向轉入麗梨花街的士相撞，電單車男司機重傷昏迷，送仁濟醫院搶救後不治。