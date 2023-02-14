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易通行延遲實施 隧道工會批安排混亂 憂人手不足維持運作
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】「易通行」不停車繳費服務押後至5月初實施。有隧道從業員工會批評安排混亂，擔心期間不夠人手維持隧道運作。
香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善：「（員工）不是這一兩天才知道要遣散，他們很早之前已經知道，一早可以這樣說，已經找到工作、後路，替補人員我相信管理公司很難找到 ，人人都知這一行不能再做下去，新人入行要受訓，工作時間很短，到5月10日（7日），大約十星期左右，我相信它能夠做到的唯一辦法就是找營運部其他同事，例如交通督導員填補位置。」他建議運輸署要求管理公司先遣散現有員工，再以短期合約聘請，確保有足夠人手。
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