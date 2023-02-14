洪丕正稱全球資金會流入中國　香港作為進出內地平台有絕對競爭優勢

【有線新聞】特區政府與本地商界代表團早前出訪中東八天，團員之一的渣打亞洲區行政總裁洪丕正說，中國在全球的資產配置偏低，相信資金會慢慢流入中國，香港作為資金進出內地的平台，有絕對競爭優勢。

由特首李家超牽頭出訪中東的代表團與當地企業簽訂了13份合作備忘錄或意向書，身為代表團成員的洪丕正說，當地企業希望將經濟動能擴散，不再單靠出口石油。

洪丕正︰「他們在考慮到底應去英國、美國、新加坡還是香港（上市）？我提到如果你來香港上市，有可能接觸到中國14億人口，深港通、滬港通，這優勢他們不知道，未聽說過。當他知道後，發現原來在倫敦、紐約、新加坡上市並沒有這優勢，而中國這麼大的投資資金池，其實全世界大公司都希望能接觸到。」

洪丕正說內地在全球資產配置佔比偏低，相信未來會有很多資金流入內地。

洪丕正︰「中國佔全球經濟GDP約18%，美國是24至25%，但全球資金配置給中國只得約3%，中國資產今天主要因為資本帳未完全開放，所以大部分中國資產未能配置到海外，所以中國這麼大的資金、資產在世界的配置亦非常低，相對是甚麼？全球資金要慢慢流入中國，中國資金也要結構性流出，在哪裏最好？就是透過香港這平台，所以從未來五至十年的發展，香港在這方面有絕對競爭優勢。」

洪丕正形容，要進入內地市場，全球沒地方比香港好，對未來五至十年的發展商機感到樂觀。