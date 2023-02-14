土敘大地震｜13歲男童被困瓦礫182小時後獲救

【有線新聞】土耳其、敘利亞大地震再有生還者獲救。

在災區安塔基亞，多名搜救人員合力在瓦礫將一名被困約182小時的13歲男童救出，隨即為他蓋上保暖錫紙並抬上救護車，期間男童一直緊握救護人員的手。

另外在敘利亞，當局出動重型機械移走大型瓦礫，有親友失蹤的人就徒手挖掘，希望有奇蹟出現。敘利亞總統巴沙爾同意在西北部由反對派控制鄰接土耳其的邊境，加開兩條人道救援通道，為期三個月，以加快救災物資送到地震災區。