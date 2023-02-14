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易通行延遲實施　羅淑佩認宣傳工作解釋不足

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
【有線新聞】「易通行」無法如期本月26日實施，運輸署署長羅淑佩承認宣傳工作可以做得更好。
運輸署署長羅淑佩：「原先計劃與現時大家的期望不一樣，大家期望全香港80萬輛車應該全部都取得『易通行』我們才實施，我們原本想有少許分區意味，在一條較少人用，非關鍵接駁地點先用。大家知有這樣東西（易通行），但細節說得不夠多，解釋不夠多，這個我承認的。可能都是（市民）習性上沒有一個具體日子，何時開始實施，我又未必有急切性第一時間就去申請。」
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