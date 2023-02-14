李家超重申23條立法目標不變　冀今年完成　指賣地增國安條款不阻投標意欲

【有線新聞】基本法23條立法，行政長官李家超說政府的立場、目標不變，希望盡快今年內完成立法。另外，政府早前在賣地文件加入國安條款，李家超認為不影響企業投標意欲。

政府未將《基本法》廿三條列入本年度立法議程，李家超說特區仍然有憲制責任，會按實際情況盡快立法：「23條立法目標沒有變，希望盡快可以在今年完成，否則都希望下年完成。」

全國僑聯副主席盧文端認為疫情後社會要復常，加上台灣明年初大選，今年不宜就廿三條立法或展開諮詢。

李家超：「大家可能對23條立法所針對的問題、問題嚴重性未必全面掌握，因為國家安全風險千變萬化，國際關係複雜，國安風險仍有潛伏香港可能性。」

另一個維護國家安全的機制，是賣地時增設國安條款，如果投標者涉及威脅國家安全活動，政府有權取消入標資格及中止租約。李家超說條款已實施一段時間，地產界代表都支持。

李家超︰「加入條款後已有土地賣出，所以國安條款是一個中性因素，我認為與企業的任何決定完全無關，他們對土地投票的意欲只會從商業角度去考慮。」

被問到地產股星期一全線下跌，是否與賣地加入國安條款有關，李家超說股市受多項因素影響，包括市場情緒、環球及香港經濟等。