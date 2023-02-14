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土敘大地震｜香港政府籌集3,000萬元物資送往災區 李家超為救援隊感驕傲
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2023年02月14日
【有線新聞】政府籌集了約3,000萬元應急物資，將會送往土耳其地震災區。特首李家超對香港救援隊在當地救出四人感到驕傲。
行政長官李家超：「作為行政長官及前保安局局長，我為救援隊感到非常驕傲，香港市民也為救援隊感到驕傲。我們會一同全力支持救援隊，繼續為他們打氣，祝願他們一切順利，亦保護好自身安全。」
政府徵集了衣物、帳篷、毛氈、藥物、醫療用品、儀器等物資，日內會送到土耳其災區。香港市民早前捐贈超過100噸的物資，包括禦寒衣物、棉被、暖爐、電筒等，昨晚已運去土耳其。李家超又說政府的賑災基金諮詢委員會會即時處理及審批任何救援組織的資助申請。
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