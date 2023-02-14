初選案｜區諾軒今續作供　稱曾晤或參加初選人士及團體　包括公民黨、梁晃維等人

【有線新聞】民主派初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪受審。已認罪的被告區諾軒繼續以控方證人身份作供，提到在飯局與戴耀廷等人商討過若舉辦初選，找甚麼機構處理行政工作，他之後曾經接觸有機會參加初選的人及團體，包括公民黨。

劉偉聰、彭卓棋、鄭達鴻等十人抵達西九龍法院應訊，吳政亨、何桂藍等六人由囚車押送到庭，另外有囚車由警車護送，駛入法院時有反恐特勤隊持槍戒備。

控方繼續追問區諾軒他與戴耀廷、李永達、李卓人和黃浩銘2020年1月飯局的細節。區諾軒指，戴耀廷當時提出在立法會取得過半議席是大殺傷力憲制武器，並解釋透過兩次否決財政預算案解散立法會可以令特首下台，席間沒有共識用民調抑或公民投票機制。另外又討論到若推行初選，要找甚麼機構處理行政工作，當時李永達提及民主動力一直有為民主派協調，可協助收集報名表和宣傳，並建議區諾軒擔任協調人，與戴耀廷推動初選，區諾軒同意，並在飯局後聯絡民主動力召集人趙家賢。

同年2月，區諾軒和戴耀廷、李永達和李卓人接觸公民黨執委，解說初選計劃，出席者包括譚文豪、陳淑莊、余若薇、梁家傑等。戴耀廷在會上再次說出取得立法會過半議席的願景，並諮詢他們做民調抑或公民投票，投電子票抑或實體票及是否同意協調各區出選。

會上陳淑莊對戴耀廷的說法有保留，因為公民黨當時想推舉林瑞華參選功能界別的飲食界，功能界別基於界別利益較難否決預算案；公民黨也提出用電子票會對激進候選人較有利。他們最終沒有表明支持初選，只說會考慮。

區諾軒作供說，之後找過有機會參選的人會面，包括梁晃維、黃子悅、黃之鋒、朱凱廸，當時對他們說初選是揀選民主派代表的計劃，沒有提及否決財政預算案，因為他不認為要綑綁議員當選後的工作。