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簡約公屋｜有區議員憂影響屯門體育館興建計劃 康文署稱籌備工作沒停止
i-Cable
2023年02月14日
【有線新聞】屯門菁田邨附近將興建簡約公屋，有區議員擔心會影響計劃興建的體育館。康文署說前期籌備工作仍繼續，不影響體育館落成。
屯門區議會副主席黃丹晴：「7年，再加上拆卸需時，再興建新的體育館，可能足足9年。屯門區沒有這體育館，看看局方可否與屯門區居民協調，臨時再覓地再興建一個體育館。」
康文署高級行政主任（策劃事務）羅麗珍：「康文署的前期籌備工作一直沒停止，沒有因為簡約公屋而停下來。康文署會與相關政策局及部門保持緊密聯繫，不會讓簡約公屋的發展影響興建體育館的計劃。」
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