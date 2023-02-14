簡約公屋｜有區議員憂影響屯門體育館興建計劃　康文署稱籌備工作沒停止

【有線新聞】屯門菁田邨附近將興建簡約公屋，有區議員擔心會影響計劃興建的體育館。康文署說前期籌備工作仍繼續，不影響體育館落成。

屯門區議會副主席黃丹晴：「7年，再加上拆卸需時，再興建新的體育館，可能足足9年。屯門區沒有這體育館，看看局方可否與屯門區居民協調，臨時再覓地再興建一個體育館。」