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柴灣地盤七旬工人十米高平台墮下身亡

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
【有線新聞】柴灣發生工業意外，一名地盤工人由高處墮下身亡。
地盤位於新廈街山邊，正興建扶手電梯通往歌連臣角道。上午近十時，71歲工人在十米高平台工作，期間懷疑失足墮下，重傷昏迷，送往東區醫院搶救後不治。警方通知相關部門跟進調查。
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