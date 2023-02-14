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檢討院舍人力需時18個月　有議員質疑太長　勞福局稱涉資歷等多個問題

  • i-Cable
  • 2023年02月14日
【有線新聞】政府成立委員會檢討院舍人力發展預計需時18個月，有議員質疑太長，政府解釋檢討涉及資歷與晉升等多個範疇的問題。
選委會界別江玉歡：「我見到這個18個月『起錶價』真的十分不滿意，好像我們覺得這事不太緊急，加上如我沒看錯這是指人力檢討報告，為甚麼要這麼長時間。」
勞工及福利局副局長何啟明：「主要更多是不同工種的工作分配，甚至是否有新工作出現，要交予委員會討論，以及相關的專業包括護士、物理治療師、言語治療師，不同專業之間在院舍的工作可得到更多人手調配，涉及工作的專業性可如何認受，有不同工作崗位予他人參與，所以檢討的不只是人力調查。」
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